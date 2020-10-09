Это официально: “Золушка” Лили Джеймс и звезда сериала “Корона” Мэтт Смит расстались

09.10.2020, 19:50, Разное

Актриса сериала “Аббатство Даунтон” и фильма “Золушка” Лили Джеймс рассталась со звездой сериалов “Корона” и “Доктор Кто” Мэттом Смитом. В этом году пара пыталась реанимировать свой роман, ведь однажды они уже расставались, но попытка ни к чему не привела. По данным западных инсайдеров, расставание прошло тихо, мирно, им удалось остаться друзьями. И теперь Джеймс мечтает обрести тихую гавань, но не с актером, а с представителем менее творческой профессии.

Лили просто хочет найти нормального парня, к которому не будет приковано столько внимания. Двум знаменитостям не так просто строить отношения, – рассказал инсайдер.

Лили Джеймс и Мэтт СмитЛили Джеймс и Мэтт Смит познакомилась в 2016 году на съемках фильма “Гордость и предубеждение и зомби”. Осенью прошлого года они расстались: в конце октября она не пришла на вечеринку в честь его 37-летия, улетев вместо этого в отпуск в ЮАР. Причина разрыва – якобы невозможность проводить много времени вместе: загруженные графики, съемки, интервью – сил на личную жизнь не оставалось совсем. Но в мае папарацци заметили их вместе, поскольку пара решила попробовать дать отношениям еще один шанс.

Правда после этого и она, и он были сфотографированы в компании других актеров. Она – с Крисом Эвансом, наиболее известным по роли Капитана Америки во франшизе “Мстители”. Лили и Крис были замечены на выходе из клуба Mark’s Club в престижном районе Лондона, Мейфэр. Покинув заведение вместе, они направились в отель Corinthia. Чтобы не привлекать к себе внимание, зашли они в разные двери: он через парадный вход, она – через боковой. Позднее папарацци сняли их в одном из парков Лондона. Знаменитости просто сидели на траве, о чем-то мило беседовали и ели мороженое.

Лили Джеймс и Мэтт СмитЧто касается Мэтта Смита, ему приписывали роман со звездой “Игры престолов” Эмилией Кларк. Сначала знаменитости поужинали в ресторане Bob Bob Ricard, а затем отправились на прогулку по улочкам Лондона. Роман это или дружба, судить сложно, ведь Эмилия и Мэтт знают друг друга несколько лет, вместе они играли в фильме “Терминатор: Генезис” в 2015 году.