 

Под Калининградом нашли 300 мешков с человеческими костями

09.10.2020, 19:48, Новости дня

Около 300 мешков с костными останками обнаружили в пригороде Калининграда, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Предположительно, кости принадлежат людям, они были найдены в форте №1 «Штайн», передает ТАСС.

Есть версия, что останки могут относиться к периоду Первой мировой войны или ранее. Мешки с костями были доставлены форт организацией, занимавшейся с 2013 года археологическими исследованиями на строительных объектах.

По факту обнаружения костных останков проводится доследственнная проверка.

В январе в подмосковной деревне Поварово местный житель нашел в мусорном контейнере пакеты с останками человеческого тела.



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