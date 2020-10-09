Под Калининградом нашли 300 мешков с человеческими костями

09.10.2020, 19:48, Новости дня

Около 300 мешков с костными останками обнаружили в пригороде Калининграда, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Предположительно, кости принадлежат людям, они были найдены в форте №1 «Штайн», передает ТАСС.

Есть версия, что останки могут относиться к периоду Первой мировой войны или ранее. Мешки с костями были доставлены форт организацией, занимавшейся с 2013 года археологическими исследованиями на строительных объектах.

По факту обнаружения костных останков проводится доследственнная проверка.

В январе в подмосковной деревне Поварово местный житель нашел в мусорном контейнере пакеты с останками человеческого тела.