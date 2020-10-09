 

«Слишком низкая скорость интернета в кельях» – РПЦ разрешила размещать 5G-вышки на территории храмов

09.10.2020, 19:37, Разное

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления на Синоде Русской православной церкви (РПЦ) заявил о намерении выдать разрешения российским операторам связи на установку 5G-вышек на территории православных святынь.

В своём слове святейший отметил, что «церковь не создана для того, чтобы тормозить научный прогресс» и добавил, что современные телекоммуникационные достижения человечества происходят по воле Божией.

– Если этот вид связи развивается, значит Господь даёт нам понять, что пора переходить на новый уровень развития. Сегодня в монастырских кельях зачастую связь нестабильная, а интернет и вовсе постоянно пропадает, а когда не пропадает, то скорость низкая. А ведь сегодня интернет, во время самоизоляции и карантина остаётся единственным местом, где можно пообщаться с прихожанами. Поэтому функционирование Сети — одна из первостепенных задач, и если 5G нам помогает в этом, значит, во благо. В Библии ничего плохого о 5G не сказано. Говорить о каких-либо метках дьявола — смешно, лучше почитайте школьный учебник по физике, — заявил патриарх Кирилл.

Несмотря на благословение РПЦ, сооружение соответствующего оборудования на территории храмов начнётся не ранее 2022 года из-за нерешённых вопросов в российском законодательстве. Минкомсвязи выделило для 5G-сетей частоты от 665 до 667.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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