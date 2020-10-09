СМИ: В мэрии Москвы обсуждают закрытие клубов и баров из-за коронавируса

09.10.2020, 19:23, Разное

За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 12126 граждан, что стало рекордным показателем. При этом 3701 человек подхватил инфекцию в Москве. Госпитализация потребовалась тысяче жителей столицы.

Из-за роста числа заразившихся Сергей Собянин ввел несколько ограничений. Так, граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями призывают оставаться дома до конца октября. В связи с этим временно не действует бесплатный проезд в общественном транспорте.

Что касается школьников, то их отправили на двухнедельные каникулы. А работодателей обязали отправить 30% сотрудников на удаленку.

Не исключено, что в скором времени жесткие ограничения коснуться сферы развлечений: снова будут закрыты ночные клубы, бары и караоке. В этих местах любят отдыхать москвичи. Но пока эта идея находится в стадии обсуждения, подчеркнул источник РИА Новости.

Напомним, ранее эксперт сообщил, что пик заболеваемости COVID-19 произойдет в ноябре этого года. Число выявленных случаев заражения в день сократится лишь после Новогодних праздников.