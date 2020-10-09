 

SARS-Cov-2 нашли в глазах 64-летней пациентки через два месяца после выздоровления

09.10.2020, 19:20, Разное


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По данным тематического исследования, опубликованного в журнале JAMA Ophthalmology, у 64-летней китаянки был диагностирован коронавирус в начале февраля. Женщина была госпитализирована и провела в больнице больше двух недель, после чего ее полное выздоровление подтвердили два отрицательных ПЦР-теста. Спустя восемь дней у нее появилась острая боль в левом глазу, спустя три дня заболел и правый глаз, зрение ухудшилось.

Врачи диагностировали острый приступ глаукомы, который возникает из-за избыточного скопления жидкости. Повышенное глазное давление не удалось снять с помощью лекарств, потребовалось хирургическое вмешательство. Однако спустя десять дней врачам пришлось сделать повторную операцию из-за неконтролируемого повышения давления в правом глазу.

Исследователи изучили образцы тканей глаза пациентки, для верности сравнив их с образцами пациента с глаукомой, у которого не было коронавируса. Анализ выявил антигены и вирусные белки SARS-Cov-2 на радужной оболочке и конъюнктиве и слизистой глаза.

«Мы обнаружили фрагменты капсида (прим.: внешняя оболочка вируса, состоящая из белков) SARS-Cov-2 внутри клеток глаз переболевшей пациентки. Полученные данные свидетельствуют о том, что коронавирус способен поражать не только клетки легких и других органов, но и ткани глаза», – пишут авторы.

Отметим, что это не первый подобный случай. В апреле итальянские врачи обнаружили новый коронавирус SARS-CoV-2 в выделениях глаз 65-летней женщины, вернувшейся из Уханя. На шестой день после приезда она попала в больницу с симптомами новой коронавирусной инфекции. Болезнь сопровождалась конъюнктивитом, который завершился на 20 день болезни.

Врачи взяли мазок из глаза пациентки на третий день ее пребывания в больнице. ПЦР-тест показал, что в нем присутствует SARS-CoV-2. Ученые повторяли тест каждый день: вирус определялся 21 день подряд, затем снова однократно был обнаружен на 27 день. Патоген обнаруживался в мазках глазных выделений дольше, чем в мазках из носа.

Ученые также установили, что вирусы, которые они обнаружили в глазных выделениях пациентки, были жизнеспособными, то есть глаза могут быть не только «воротами» инфекции, но и потенциальным источником ее распространения.



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