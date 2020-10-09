 

Валерия не получила ни одного заказа на новогодние корпоративы

09.10.2020, 19:17, Разное

Популярной певице Валерии пока не предложили выступать на новогодних корпоративах. На сегодняшний день не поступило ни одного официального заказа артистки на подобные мероприятия. Такой информацией с журналистами поделился ее супруг Иосиф Пригожин.
Как считает продюсер, люди не заказывают артистов на корпоративы из-за неопределенности. Она продолжает сохраняться из-за распространения в стране коронавируса. В прошлые годы уже летом перечислялись авансы за новогодние мероприятия. “Определенные звонки и прицелки есть, но денег нет”, – заявил Пригожин.

В целом продюсер считает, что из-за пандемии все российские артисты теряют большие деньги. Ситуация в сфере шоу-бизнеса продолжает оставаться катастрофической, несмотря на отмену строгой изоляции.



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