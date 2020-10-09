Нападки Трампа на науку созвучны шарлатанству в Америке XIX века

09.10.2020, 19:15, Новости дня

Критика научных идей президентом США и раскол общественного мнения заставляют вспомнить о противостоянии науки и шарлатанства в начале XIX века, пишет профессор истории Высшей нормальной школы Стефан ванн Дамм в статье для Le Monde. По его словам, кризис научного авторитета в то время привёл к борьбе за публичное пространство учёных и лжеучёных, которые чаще всего помогали извлечь выгоду из сенсаций.



Reuters

Президентство Трампа ознаменовалось атаками на науку и научные исследования, что содействовало расколу общественного мнения и усилению антинаучных движений (против вакцин, масок и борьбы с изменением климата), пишет на страницах Le Monde профессор истории Высшей нормальной школы Стефан ванн Дамм. Хотя такие тенденции могут показаться новыми, на самом деле они заставляют вспомнить о зарождении американской демократии в начале XIX века, когда традиционалисты противостояли модернистам, а учёные — шарлатанам.

Автор статьи обращается к известному труду Алесиса де Токвиля, политика и министра иностранных дел Франции того времени. Вернувшись из своей поездки в Соединённые Штаты, Токвиль опубликовал «Демократию в Америке», где анализирует в том числе «влияние демократии на интеллектуальное движение в США». Раньше господствовало мнение, что низкие способности американцев к наукам объясняются климатом, однако французский политик высказал мнение, что равноправное общество склонно искать в науке немедленное удовлетворение своих технических запросов. При этом, писал Токвиль, демократические ценности развивают исследовательские практики, повышая компетенции индивидуума в оценочных суждениях: «равенство развивает в каждом человеке желание всё оценить по-своему и даёт ему во всём чувство реальности, презрение к традициям и их формам». По словам автора исследования, «постоянное неравенство условий приводит людей к погружению в тщеславный и бесплодный поиск абстрактных истин, в то время как социально-правовое государство и демократические институты располагают ими, чтобы требовать от науки только их немедленное и полезное применение».

Как отмечает Стефан ванн Дамм, Токвиль проецирует на США тревоги и надежды Старого Света в плане развития науки и технологий. Он также предугадывает проект демократизации науки, который придаёт большое значение большому сообществу фермеров и учёных-любителей в стенах научных институтов. Президенты Томас Джефферсон и Джеймс Мэдисон восхваляли гражданские добродетели таких естествоиспытателей и археологов.

Не стоит забывать, что параллельно с этим идеалом американским учёным приходилось в то время сталкиваться с беспрецедентным кризисом научного авторитета. Джон Треш, профессор истории наук из лондонского института Варбурга, указывает на натянутые отношения между прессой, обществом и научными институтами первой половины XIX века в США. По его словам, Эдгар Аллан По, бывший журналистом, писателем и инженером по образованию, был вынужден бороться с потоком лженаучных новостей в публичном пространстве. Зачастую к таким манипуляциям прибегали шоумены, как, например, Финеас Тейлор Барнум, объявлявший о находках: морской деве или человеке-обезьяне.

Таким образом, делает вывод профессор истории в Le Monde, американское публичное пространство уже в XIX веке осаждалось, с одной стороны, «продавцами сомнений», которые не стеснялись фальсифицировать научные доказательства, чтобы вызвать любопытство, и с другой — гражданами, которые использовали передовую науку для установления своих прав.