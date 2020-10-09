Пентагон: карантин не отражается на обороноспособности страны

09.10.2020, 19:10, Новости дня

ВАШИНГТОН – Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заверил, что оборона страны не ослабла несмотря на то, что ему и другим представителям военного руководства пришлось самоизолироваться.

Милли написал в «Твиттере», что карантин «не отражается» на способности Пентагона защищать страну или ее союзников.

«Америка способна и готова, – заявил Милли. – Мы с членами комитета поддерживаем постоянную связь, пока находимся в карантине, и порядок подчинения остается прежним».

Милли, а также вице-председатель комитета генерал Джон Хайтен и командующие Армии, ВМС, ВВС и Космических сил в начале этой недели начали самоизоляцию «в качестве меры предосторожности» после того, как заместитель командующего Береговой охраны США адмирал Чарльз Рэй заболел коронавирусом.

У Рэя был диагностирован коронавирус в понедельник, а во вторник положительный анализ оказался у заместителя командующего Морской пехоты генерала Гэри Томаса.

По словам официальных лиц, на прошлой неделе все офицеры приняли участие в серии встреч в Пентагоне.

Как заявляют в Пентагоне, пока неясно, где заразился коронавирусом Рэй, у которого первые легкие симптомы появились в минувшие выходные.

«По имеющимся у меня данным, руководство ведомства соблюдает все протоколы, чтобы обезопасить себя и своих сотрудников, – сказал в четверг журналистам генерал-лейтенант Рональд Плейс, директор Управления здравоохранения Министерства обороны США. – Это показывает, что, несмотря на все рекомендованные методы, которыми мы пытаемся сдержать этот конкретный вирус, 100-процентной эффективности это не дает».

Милли, министр обороны Марк Эспер и другие высокопоставленные представители Пентагона регулярно сдают анализы с 27 сентября, когда они присутствовали на приеме в Белом доме для семей погибших военнослужащих.

И президент Дональд Трамп, и первая леди Мелания Трамп были на этом мероприятии, а в конце недели у них был диагностирован коронавирус.