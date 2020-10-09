 

Ураган «Дельта» приблизился к побережью США в Мексиканском заливе

09.10.2020, 19:10, Новости дня

Американские синоптики заявили поздно вечером в четверг, что ураган «Дельта» «немного» усилился по мере приближения к американскому побережью в Мексиканском заливе.

Национальный центр ураганов заявил, что «Дельта» может вызвать опасные для жизни штормовые приливы на побережье между Хай-Айлендом, штат Техас, и Оушен-Спрингс, штат Миссисипи.

Метеорологи говорят, что центр урагана в пятницу переместится в северо-западную часть залива и далее перейдет вглубь суши днем или вечером в пятницу.

«Дельта», ураган третьей категории, вызывает ветер со скоростью почти 195 км/ч, и в течение ночи возможно его небольшое усиление, говорится в отчете центра.

Ожидается, что ураган ослабнет по мере приближения к северному побережью Мексиканского залива в пятницу. Синоптики говорят, что после того, как центр шторма переместится вглубь суши, ожидается его быстрое ослабление.

В среду «Дельта» обрушилась на полуостров Юкатан в Мексике: шторм второй категории затопил улицы, повалил деревья и оставил без электричества сотни тысяч человек. Власти не сообщили о погибших или раненых.

Во вторник «Дельта» привлекла внимание метеорологов, превратившись из сильного шторма категории 2 в шторм категории 4 всего за 20 минут, во время пересечения южной части Карибского моря, всего лишь немногим более суток после его формирования в виде тропического шторма.

«Дельта» – 25-й по счету шторм в нынешнем сезоне ураганов в Атлантике и самый ранний 25-й шторм из всех ураганных сезонов за всю историю наблюдений.



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