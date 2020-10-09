В РФ издадут книги получившей Нобелевку поэтессы Глюк

09.10.2020, 19:08, Новости дня

Российское издательство вскоре должно получить разрешение на публикацию книг лауреата Нобелевской премии по литературе 2020 года Луизы Глюк, сообщил гендиректор «Эксмо-АСТ» Евгений Капьев.

«Да, интересно публиковать, сейчас в процессе покупки прав. У нас есть успешный опыт выпуска иностранных поэтических сборников, например, Рупи Каур – «Белые стихи», – сообщил радиостанции «Говорит Москва» Капьев.

В четверг было объявлено, что лауреатом Нобелевской премии по литературе 2020 года стала американская поэтесса Луиза Глюк.

Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Татьяна Кузьмина, комментируя газете ВЗГЛЯД присуждение Нобелевской премии по литературе, сказала, что Глюк – признанный в общенациональном масштабе США поэт с огромным творческим багажом с 1968 года. Ее ставят в один ряд с американской поэтессой Эмили Дикинсон и другими поэтами, отмечая ее особую тематику, лаконичный и образный слог.