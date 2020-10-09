«Волонтеры Победы» организовали ветерану ВОВ путешествие по России

09.10.2020, 19:08, Новости дня

Ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Пеймеру из Ярославля, мечтавшему посетить Москву и объехать Крым, «Волонтеры Победы» организовали путешествие по России.

«Волонтеры Победы» совместно с партией «Единая Россия» в рамках проекта «Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны» вручили Пеймеру мобильный телефон с бесплатной пожизненной сотовой связью, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Этот подарок, телефон, да и сам проект в целом – знак глубокого уважения к ветеранам. Нам действительно важно, чтобы наши герои чувствовали внимание и заботу. На сегодняшний день мы уже вручили более 8 тыс. телефонов в 53 регионах страны, 13 регионов уже завершили проект» – рассказала руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Поездка героя войны длилась около недели. 3 октября «Волонтеры Победы» Ярославской области проводили Михаила Пеймера на поезд в столицу, где его встретили добровольцы Москвы. К концу следующей недели ветеран вернулся домой. За это время он побывал в музее Победы, посетил Главный храм Вооруженных сил в Москве и объехал на раритетных автомобилях достопримечательности Крыма. Ветеран прогулялся по Севастополю, Бахчисараю и Ялте, а «Волонтеры Победы» Севастополя и Крыма сопровождали ветерана в каждом из городов, которые он посетил.

«Мне очень хотелось поехать в Севастополь, город русской славы, который в годы Великой Отечественной войны показал образец героизма и преданности народу, Родине. Кроме того, недавно был построен Крымский мост – величайшее сооружение архитектурной и инженерной мысли. Мечтал проехать по этому мосту. Я бесконечно благодарен «Волонтерам Победы», которые сделали для меня такой подарок: бесплатный проезд, бесплатная гостиница, экскурсии. Спасибо юношам и девушкам за внимание к ветеранам, ко мне лично», – поделился Михаил Пеймер.