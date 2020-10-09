Мнение: Развитие киргизинга

09.10.2020, 18:55, Разное

1. Ранее согласившийся уйти в отставку после стабилизации ситуации президент Киргизии Жээнбеков фактически ввел военное положение в Бишкеке. К столице подтягивают войска.

2. Было совершено покушение на бывшего президента Атамбаева, а также на экс-премьер-министра Исакова. Оба живы.Сообщается о стрельбе в Бишкеке.

3. Казахстан требует от киргизских властей обеспечить охрану казахской собственности, которая подвергается грабежам.

Учись Белоруссия! Такого счастья ты лишилась.