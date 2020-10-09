Мнение: О народном, но действенном средстве против ковида

09.10.2020, 18:50, Разное

Официально, то есть на уровне руководителей разных минздравов и высокопоставленных функционеров ВОЗ, этого, конечно, никто не признает. Но на уровне, если можно так выразиться, низовом это неприятное для чиновников знание уже распространяется и даже получает подтверждения в ходе различных медицинских исследований.

А народ, между прочим, знал это ещё раньше.

Сейчас по всему миру как бы вторая волна CoVID-19. То там, то сям, а особенно в крупных городах заболеваемость новой коронавирусной инфекцией уверенно растёт. Великобритания, США, Россия, Франция, Нидерланды – все сталкиваются с неприятной статистикой. Где-то уже начинают вводиться ограничения, сначала мягкие, а потом и более жёсткие. Так что Москва тут в тренде.

Меж тем с медицинской точки зрения каких-то прорывов не произошло. Да, за полгода собран и обобщён колоссальный опыт. Врачи научились лучше прогнозировать динамику у своих пациентов. Кажется, в новом пришествии SARS-CoV-2 немного потерял в летальности. Впрочем, последнее может быть связано с тем, что медучреждения ещё не заполнены и на врачебные должности не рекрутируют студентов, как было весной. В относительно спокойной обстановке, когда меньше нагрузка на медперсонал, и больным как-то легче дышится.

Тем не менее, универсального лекарства от CoVID-19 нет. Нет и единых рекомендаций по ведению ковидных пациентов, и врачи опять вынуждены больше полагаться на интуицию и опыт, чем на штатные средства из аптечки. Те препараты, которые в первую волну применялись для терапии, так и остались в группе «с недоказанной эффективностью»: тот же гидроксихлорохин кому-то помогал, а кому-то вредил. Как и фавипиравир, который российский Минздрав разрешил к применению. До массового применения вакцины тоже ещё далеко: следующий год, не раньше, да и эффективность с безопасностью пока неизвестны.

При таких раскладах не грех и о «народных рецептах» вспомнить. Тем более, что некоторые из них удивительным образом подтверждаются врачебной практикой.

Мой давний знакомый, врач-кардиолог Алексей Фёдоров из ГВКГ им. Бурденко сослался на исследование своих коллег, которые пришли к ошеломительному выводу. Похоже (и это результаты не только наших наблюдений, но и многочисленных наблюдений коллег) курящие заболевают CoVID-19 значительно реже и редко болеют тяжело. Цитата: «Соотношение некурящие / бросившие курить / курящие на момент обследования составляло 24 (75%)/8 (25%)/0». Это из 32 больных со средне-тяжёлым и тяжёлым течением». Аналогичные открытия встречались и у других медиков, как российских, так и зарубежных…

Причины сего феномена неизвестны. Выборка маленькая. Но всё же… курение не только убивает, но и спасает. Кто бы мог подумать!

Означает ли это, что всем срочно надо бежать в ларёк за сигаретами? Конечно же, нет. Вред от курения, которое, помимо прочего, оказывает разрушительное влияние на сердце и сосуды, превышает возможную пользу. В конце концов, рано или поздно CoVID-19 перейдёт в разряд обычных сезонных ОРВИ. А пагубная привычка останется уже навсегда…

Однако, если отбросить ханжество, быть может, дальнейшее исследование причин, по которым именно курящие не слишком подвержены воздействию коронавирус­а, даст какое-то новое знание в лечении этой всё ещё опасной инфекции?

PS Не относитесь к написанному слишком серьёзно: пятница всё же…