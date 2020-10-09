Мнение: А чего от денег отказываться?

09.10.2020, 18:45, Разное

ФСИН готова освоить 3 млрд рублей, выделенных на борьбу с телефонными мошенниками. Только тюремные call-центры после этого не закроются.

Федеральная служба исполнения наказаний планирует попросить 3 миллиарда рублей на борьбу с телефонными мошенниками, орудующими из тюремных камер и бараков колоний. На эти деньги собираются установить технику, создающую помехи сотовой связи. 3 миллиарда рублей на установку аппаратуры в 711 колониях и в 214 СИЗО, входящих в систему ФСИН, — вроде бы не так уж и много. Чуть больше 3 миллионов рублей на одно учреждение. Но эффективность этих трат вызывает сомнения. И вот почему.

Справедливости ради надо сказать, что это инициатива не тюремного ведомства. Идея была озвучена на коллегии МВД, состоявшейся еще 1 ноября 2019 года, когда полицейское ведомство предложило ФСИН, ФСБ и Роскомнадзору поработать совместно и до 30 июля 2020 года выработать план действий для ликвидации нелегальных call-центров, львиная доля которых работает на территории исправительных учреждений. Тогда-то и была озвучена идея блокирования сотовой связи.

Руководство МВД еще год назад фактически признало, что все очаги телефонного мошенничества работают под «крышей» руководства колоний.

Потому что call-центры не могут работать без мобильных телефонов, которые в тюрьмах и колониях запрещены. Но, несмотря на запрет, мобильники попадают в камеры и бараки. И проносят их в основном сотрудники исправительных учреждений. Они же создают и условия для спокойной работы «операторов» call-центров. Чтобы никто не беспокоил мошенников, когда они обрабатывают доверчивых клиентов банков.

Однако в МВД, похоже, посчитали, что проще блокировать сотовую связь, чем вычислять места, откуда идут массовые звонки. Притом что эти места находятся на очень локальной территории, ограниченной колючей проволокой и вышками. А оперативники тюрем и колоний прекрасно знают, у кого из арестантов есть мобильные телефоны. Которые периодически даже изымаются.

Председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в прошлом году после коллегии МВД привел такую цифру: ежегодно в исправительных учреждениях изымается порядка 60 тысяч мобильных телефонов. Но, думаю, что столько же снова оказывается на руках у отбывающих наказания и находящихся под следствием. Как это происходит, не раз видел своими глазами, когда десять лет назад отбывал в ИК-10 (Татарстан) наказание по ст. 282 УК за разжигание социальной розни «по отношению к социальной группе представителей региональной власти».

В нашем отряде все активисты (так называемые красные — те, кто обслуживает интересы администрации) пользовались сотовой связью, даже особо не скрываясь.

Периодически в барак наведывались с внезапными проверками сотрудники оперчасти. И изымали десятки мобильников. Но проходило всего несколько дней, как у всех «красных» снова появлялись телефоны.

Часто — те же самые мобильники, которые всего несколько дней назад были отобраны.

Так что информация о том, что ФСИН решила попросить 3 миллиарда рублей на установку в колониях и тюрьмах приборов блокирования сотовой связи, признаюсь, меня сильно удивила. Потому что это выглядит признанием того, что руководство ФСИН не контролирует оперативную обстановку в подведомственных учреждениях, что оно не в состоянии справиться с «перегибами на местах» и покончить с порочной практикой проноса в тюремные камеры и бараки мобильных телефонов.

Правда, узнав подробности планов ФСИН, немного успокоился. Руководство ведомства, похоже, и знает, и контролирует ситуацию на местах. Потому что ФСИН не планирует установку в тюрьмах и колониях постоянных генераторов помех — постоянное излучение, оказывается, может негативно влиять на здоровье сотрудников тюрем и контингента.

И поэтому помехи будут создаваться периодически (на время перерыва в работе «операторов» в тюремных робах?).

Все это наводит на подозрение, что после прошлогодней коллегии МВД ФСИН решила не переубеждать полицию, ФСБ и Роскомнадзор в том, что блокирование сотовой связи в колониях поможет покончить с нелегальными call-центрами. Зачем же от денег отказываться?

Ирек Муртазин

спецкор