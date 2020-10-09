Эрдоган намерен прибрать к рукам Азербайджан и Среднюю Азию – эксперт

09.10.2020, 18:43, Разное

Эрдоган проводит активную внешнюю политику: Турция поддерживает сирийских боевиков, вмешивается в дела Ливии. Но главная цель Анкары – создание “Великого Турана” – масштабного геополитического объединения, включающего в себя все страны с тюркским населением, отметил Бондаренко.

Эксперт напомнил, что в Азербайджане применительно к Турции существует концепция “один народ – два государства”. Более того, Баку является одним из главных инвесторов в турецкую экономику.

Через Каспийской море Азербайджан связан со Средней Азией. Туда и устремляются дальнейшие амбиции Эрдогана, убежден Бондаренко. “Это и Казахстан, и Кыргызстан, и Туркмения, и Узбекистан”, – сказал эксперт в эфире канала Ukrlife.tv.

Боевые действия в Нагорном Карабахе началис 27 сентября. Турция передала Азербайджану оружие, включая ударные беспилотники Bayraktar. По некоторым данным, Анкара переправила в Карабах несколько сотен сирийских боевиков. За участие в войне им обещали две тысячи долларов в месяц.

Турецкий лидер призвал Армению вернуть спорные территории Азербайджану. По его словам, Баку на протяжении 30 лет оккупирует Карабах.

В турецком парламенте заявили, что готовы рассмотреть вопрос об отправке войск в Карабах. Но пока в этом нет необходимости, отметил спикер законодательного собрания Мустафа Шентоп. По его словам, Баку доказал, что может выиграть войну собственными силами.