В Киргизии обстреляли автомобиль с бывшим президентом страны

09.10.2020, 18:43, Разное

В столице Киргизии – Бишкеке – неизвестные обстреляли машину, в которой находился бывший президент страны Алмазбек Атамбаев. Инцидент произошел на центральной площади города Ала-Тоо.

Огонь велся из огнестрельного оружия настоящими боевыми патронами. Несмотря на это, Атамбаев не пострадал. После покушения политик заявил, что заранее знал о готовящемся нападении. Он убежден, что к инциденту причастны сотрудники кыргызских силовых структур, сообщает RT.

Напомним, что в Киргизии уже пять дней подряд не прекращаются массовые акции протеста. Их спровоцировали результаты парламентских выборов, по итогам которых победу одержали лишь лояльные власти партии.