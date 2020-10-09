 

Политолог назвал главную причину, почему устоял Лукашенко

09.10.2020, 18:23, Разное

Серьезного сопротивления протестующим силовики в Бишкеке не оказали. Манифестанты заняли парламент и дом правительства. В отличие от киргизских коллег, белорусские правоохранители сохранили лояльность власти.

Многие из белорусских силовиков родились при Александре Лукашенко и отождествляют с ним власть и государственность республики, объясняет политолог Артем Агафонов. На правоохранителей повлияли и события на Украине: они хорошо знают о судьбе “Беркута”, отмечает эксперт.

В отличие от Белоруссии, в Киргизии привыкли к революциям и неожиданной смене власти. “Поэтому белорусский ОМОН “жестил” по-полной, а его киргизские коллеги, как только запахло жареным, предпочли в политический конфликт не вмешиваться”, – пишет Агафонов в своей колонке на портале “Политнавигатор”.

Если сравнивать политический кризис в двух странах, то лучше всего подойдут события 1996 года в Белоруссии. Тогда Лукашенко столкнулся с бунтующим парламентом и многотысячными демонстрациями на площадях.

Кризис удалось разрешить благодаря посредничеству Москвы. “Тогда Россия в первый раз спасла Лукашенко, которому при имевшихся раскладах не светило ничего хорошего”, – заключил Агафонов.

Политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 9 августа. Центризбирком объявил о победе Александра Лукашенко с результатом в 80% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская была вынуждена покинуть республику.

В стране начались массовые акции протеста. Оппозиция заявляет, что намерена добиваться смены власти мирным путем. Александр Лукашенко хочет покончить с политическим кризисом посредством конституционной реформы.



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