Располневшая Анна Семенович предстала в костюме медсестры

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09.10.2020, 18:17, Разное

Популярная певица Анна Семенович предстала перед подписчиками располневшей в костюме медсестры. Такую фотографию экс-солистка группы «Блестящие» обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram.
В описании к публикации Анна Семенович отметила, что жительница является красивой в любом весе. Она спросила, разделяют ли ее мнение подписчики. Также артистка рассказала, что к ней сегодня должен был прийти врач, чтобы взять очередной анализ на коронавирус. После того, как она получит два негативных ПЦР-теста, есть возможность завершить период самоизоляции.

Анна Семенович в целом чувствует себя хорошо. Она надеется, что ее легкие в результате заболевания сильно не пострадали. Как только будет можно, исполнительница намерена делать КТ. Сейчас знаменитость продолжает пить витамины, доктор также приписал ей валерьянку, поскольку COVID-19 заметно отражается не нервной системе. В частности, артистка чувствует тревогу и долго засыпает, информирует Телепрограмма.

Многие подписчики узнали, что Анна Семенович поделилась кадром, сделанным в рамках съемках клипа «Хочешь». В комментариях многие поклонники назвали ее замечательной медсестрой.



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