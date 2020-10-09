Похудевшая певица Азиза удивила схожестью с Жанной Фриске

09.10.2020, 18:17, Разное

Певица Азиза удивила своим выходом на красную дорожку кинофестиваля. Похудевшую 56-летнюю артистку многие поклонники посчитали похожей на Жанну Фриске.

Вчера в столице завершился традиционный Московский кинофестиваль, в последний день мероприятия его посетила узбекская певица Азиза. Как и многие другие присутствовавшие на шоу селебрити, она привлекла внимание прессы не меньше, чем сами конкурсанты. Исполнительница поразила коллег и фанатов своим внешним видом, 56-летняя звезда похудела и выглядит моложе своих лет. Наибольшей популярностью творчество Азизы Мухамедовой пользовалось в 1990-е годы, однако и сейчас артистка часто приглашается на телеканалы в качестве гостьи на разнообразных ток-шоу.

Многие сравнили селебрити с покойной певицей и актрисой Жанной Фриске. Утонченную фигуру Азизы на церемонии выгодно подчеркивало вечернее платье изумрудного цвета, расшитое блестящими пайетками. Глубокое декольте певица украсила стильными бусами в тон наряду. При этом образ, который выбрала артистка, многим напомнил об умершей Жанне Фриске. Очень похожими у Азизы оказались как цвет волос и прическа, так и макияж и загар.

Стоит отметить, что не так давно певица рассталась со своим возлюбленным. Звезда эстрады готовилась к свадьбе и даже приобрела дизайнерское платье, как писали СМИ, за 11 миллионов рублей. Однако в итоге Азиза все же приняла решение расстаться. Как пишет «Слово и дело», популярная певица заподозрила бывшего избранника в измене.