“Мы даже не в “красной” зоне, а уже в “черной”. Кучер назвал ситуацию с COVID-19 в Харьковской области критической

09.10.2020, 18:15, Новости дня

В Харьковской области ситуация с заполнением коек в клиниках, принимающих больных COVID-19, критическая. Об этом 9 октября во время брифинга заявил глава областной государственной администрации Алексей Кучер, сообщила пресс-служба ХОГА.

“Сейчас по показателям мы находимся в “оранжевой” зоне карантина, но реально мы даже не в “красной” зоне, а уже в “черной”. Ведь заполненность коек на самом деле является стопроцентной. Для того, чтобы формально перейти в “красную” зону, нам нужно пять дней подряд иметь заполненность коек 75%. На сегодня формально их заполненность – 70%”, – сказал Кучер.

По его информации, к этому количеству приравниваются кровати в детских отделениях, их около 500, из которых заполнено 11, и в роддоме, где из 110 коек заполнены девять.

“В результате у нас такая цифра незаполненных коек, которая позволяет оставаться в “оранжевой” зоне. При этом каждый день в области госпитализируют от 60 до 90 человек, и чтобы нам разместить этих людей, необходимо такое же количество и выписать, потому что свободных коек уже нет”, – подчеркнул глава ОГА.

По его информации, в регионе будут организованы дополнительно 320 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией, также будут закуплены дополнительные кислородные концентраторы.

В Харьковской области, по данным областного лабораторного центра, с начала вспышки подтвердили 23 341 случай COVID-19. 17 866 человек находятся под медицинским наблюдением, 5073 пациента выздоровели, 402 умерли.

По состоянию на 9 октября общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 250 538, 4779 из них умерли, 110 650 выздоровели.