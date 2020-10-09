В ОПЗЖ заявили, что Арахамия – организатор травли партии в Николаеве

09.10.2020, 18:15, Новости дня

В партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” считают, что глава фракции “Слуга народа” в парламенте Давид Арахамия организовал травлю ОПЗЖ на выборах в горсовет Николаева. Такое заявление политическая сила опубликовала 9 октября на своем сайте.

“Слуги народа” продолжают попытку заблокировать участие “Оппозиционной платформы – За жизнь” в выборах в городской совет Николаева. Суд первой инстанции отказался играть по правилам партии власти и не снял наш партийный список с регистрации. Теперь николаевские “слуги” готовят апелляцию на это решение. Организатором травли ОПЗЖ в Николаеве является непосредственно председатель парламентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия. Организовывая судебную войну против оппозиции, Арахамия ссылается на личное распоряжение президента [Владимира] Зеленского о снятии с регистрации одного из николаевских списков ОПЗЖ – городского или областного”, – утверждают в партии.

ОПЗЖ призвала Зеленского вмешаться в ситуацию.

“Такие действия дискредитируют власть, дестабилизируют ситуацию в регионе и вредят украинской демократии. Мы рассчитываем, что вмешательство президента прекратит незаконную травлю оппозиции, судебную войну в Николаеве и административный произвол. В демократической стране давление на суды и избирательные комиссии неприемлемо. Исход выборов должны решать избиратели, а не представители действующей власти. Абсолютно недопустимы попытки партии власти выдавить с выборов оппозицию, тем более под прикрытием поручения президента”, – резюмировали в “Оппозиционной платформе – За жизнь”.

8 октября в ОПЗЖ заявили, что в Николаеве “Слуга народа” пытается любой ценой снять партию с выборов.

7 октября лидер городской организации партии Артем Ильюк заявил, что партия “Слуга народа” подала в суд на городской избирком из-за регистрации кандидатов в депутаты от “Оппозиционной платформы – За жизнь”.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.