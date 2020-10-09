Утечку воздуха на МКС решили залепить американским пластилином

09.10.2020, 18:08, Новости дня

Утечки в отсеке российского модуля МКС «Звезда» заделают американском пластилином, соответствующую просьбу передал подмосковный центр управления полетами экипажу станции.

«Крис (американский астронавт Кристофер Кэссиди – прим. ВЗГЛЯД) должен передать вот этот герметик, пластилин. Там особенность какая: в перчатках надо работать, потом раскатать, посмотришь как тебе попроще будет», – цитирует обращение специалиста центра к российскому космонавту Ивану Вагнеру РИА «Новости».

Герметиком планируется залепить два места в промежуточной камере модуля: в районе трубопроводов системы терморегулирования и в районе герметичной платы с волноводами широкополосной системы связи.

Ранее сообщалось, что в модуле «Звезда» найдены два возможных места утечки воздуха. Специалист подмосковного Центра управления полетами сообщил космонавтам, что «есть две предполагаемые зоны». Одна из зон находится у аппаратуры широкополосной системы связи, другая – в районе трубопроводов.

Утечка, обнаруженная в модуле «Звезда», превышает величину нормативных утечек, может потребоваться дополнительная доставка кислорода. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, но это не удалось.