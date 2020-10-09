Глава Роспотребнадзора рассказала, нужно ли в школах носить маски

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09.10.2020, 17:53, Разное

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила «Российской газете», нужно ли в школах носить маски. Главный государственный санитарный врач РФ также подчеркнула, что самая эффективная защита от коронавируса – это вакцинация.
Глава ведомства отметила, что очень важно соблюдать элементарные меры профилактики, а вот болеть всем не нужно, потому что последствия коронавируса до конца ещё не изучены. В школах педагоги должны носить защитные маски во время общения с коллегами. Анна Попова уверяет, что избыточные требования не введут: на уроках школьников не обяжут сидеть в масках. Что касается дистанционного обучения, то это хорошая практика, уверяет руководитель Роспотребнадзора, так как дети получат знания, находясь дома и не заражаясь COVID-19.

По оценкам специалистов, на сегодняшний день рост заболевших COVID-19 наблюдается в 60 регионах страны из 85. Руководитель ведомства Анна Попова уверяет, что защититься от коронавируса лучше всего посредством вакцинации, объяснив, что это такая же прививка, как против коклюша, столбняка и других заболеваний, которыми люди не болеют, так как прививались в детстве, а во взрослом возрасте были вовремя ревакцинированы.



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