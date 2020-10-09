Шерин предупредил о готовности РФ ответить на размещение НАТО у Крыма

09.10.2020, 17:53, Разное

РФ готова с легкостью ответить на размещение кораблей НАТО возле берегов Крыма. Такое заявление сделал Александр Шерин, депутат Госдумы.

Дмитрий Кулеба, занимающий пост главы украинского МИДа, заявил, что в Николаевской области, которая граничит с полуостровом, планируется размещение кораблей НАТО. РФ, в свою очередь, готова к соответствующему развитию событий.

Шерин в ходе разговорами с журналистами напомнил, что еще до государственного переворота, который произошел в Украине, там было немало противников вхождения страны в НАТО. Однако те, кто спонсировал Майдан, намерены отбивать вложенные средства. Как следствие, вряд ли кто-то в данном вопросе будет спрашивать согласие Киева.

С юридической точки зрения Украина не может входить в состав НАТО, но по факту на территории страны уже находятся специалисты из ЦРУ. Шерин считает, что государством управляют извне, а ее руководству нельзя возмущаться, что появляются иностранные военные силы.

По информации портала «Политэксперт», НАТО, создавая некую напряженность у берегов полуострова, пытается «шантажировать» Кремль. Шерин напомнил, что оборонный потенциал РФ на сегодняшний день является очень мощным.