Ксения Бородина расскрыла причину, почему не общается с Собчак

09.10.2020, 17:53, Разное

Популярная российская ведущая Ксения Бородина объяснила, почему не общается с бывшей коллегой по цеху Ксенией Собчак. Между ними сложились непростые отношения.

Ксения Собчак и Ксения Бородина познакомились на проекте «Дом-2» 16 лет тому назад. Первую знали в довольно узких кругах как дочь Анатолия Собчака, занимавшего в свое время пост мэра Санкт-Петербурга. Для Бородиной это был дебют на телевидении. За время работы ведущих на площадке зрители так и не поняла, смогли ли они подружиться.

Ксения Бородина прокоментировала свои взаимоотношения с Собчак в социальной сети Instagram. Она заявила, что с коллегой никогда не была близкими подругами. Сейчас же ведущие и вовсе не общаются, хотя ранее могли созваниваться. Бородина отказалась дать интервью блогеру для ее нового проекта, пишет портал iReactor.