 

Ксения Бородина расскрыла причину, почему не общается с Собчак

09.10.2020, 17:53, Разное

Популярная российская ведущая Ксения Бородина объяснила, почему не общается с бывшей коллегой по цеху Ксенией Собчак. Между ними сложились непростые отношения.
Ксения Собчак и Ксения Бородина познакомились на проекте «Дом-2» 16 лет тому назад. Первую знали в довольно узких кругах как дочь Анатолия Собчака, занимавшего в свое время пост мэра Санкт-Петербурга. Для Бородиной это был дебют на телевидении. За время работы ведущих на площадке зрители так и не поняла, смогли ли они подружиться.

Ксения Бородина прокоментировала свои взаимоотношения с Собчак в социальной сети Instagram. Она заявила, что с коллегой никогда не была близкими подругами. Сейчас же ведущие и вовсе не общаются, хотя ранее могли созваниваться. Бородина отказалась дать интервью блогеру для ее нового проекта, пишет портал iReactor.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Киркоров отдал Манукяну часы с бриллиантами, подаренные ему Пугачевой

06.10 / Мнение: Дудь, новый выпуск – просто провал

08.09 / Мнение: В Минске задержали Колесникову

26.08 / Александр Петров и Стася Милославская, Джаник Файзиев и Светлана Иванова и другие на премьере фильма “Вратарь галактики”

07.10 / Трамп пообещал раскрыть правду о связях с Россией

06.08 / Эксперты рассказали, кому нельзя есть дыню

05.07 / Айза Анохина показала, как подтягивала себе лоб и брови

13.07 / Единственный внук легендарного Элвиса совершил самоубийство

15.09 / В Подмосковье самолет совершил жесткую посадку после обстрела с земли

05.08 / Смартфон Xiaomi Mi 10 стал существенно доступнее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска