В организме человека обнаружены гены, способные регенерировать сетчатку глаза

09.10.2020, 17:50, Новости дня

Американские ученые из Университета Джонса Хопкинса обнаружили в организмах млекопитающих гены, которых, по мнению официальной науки, там не должно быть. Речь идет о возможности регенерировать сетчатку глаза.

Регенерация у человека, как и остальных млекопитающих, весьма заторможена. Наши организмы, например, не способны самостоятельно вырастить утраченные конечности, как это происходит у низших видов.

Однако в ДНК все же имеются гены, благодаря которым сетчатка глаза может самостоятельно восстанавливаться. Как отмечают ученые, эта функция у нас неактивна. Однако в силах науки в будущем найти способ запустить регенеративные процесса. Тогда появится возможность восстанавливать зрение, говорят специалисты.