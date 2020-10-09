Математики решили задачу, поставленную 90 лет назад

09.10.2020, 17:50, Новости дня

Как сообщили в университете Карнеги-Меллон (США), американские математики наконец-то смогли решить одну из задач, поставленную еще примерно 90 лет назад. Речь идет о последней части гипотезы Келлера.

Почти столетие данная задача считалась нерешаемой, хотя за нее брались лучшие умы мировой науки, уточняют специалисты. Генрих Келлер – известный немецкий математик, который еще в тридцатом году прошлого века сформулировал свою головоломку.

Специалисты по математике поясняют, что частично задачу Келлера смогли решить сразу. Примерно двадцать лет назад ученые приблизились к полному решению. Однако закончить его сумели только сейчас. Данное событие является крупным успехом науки, хотя оно не имеет никакого прикладного значения.