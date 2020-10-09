 

Алиев сказал, в каком случае сорвутся переговоры по Карабаху

09.10.2020, 17:48, Новости дня

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что в случае, если министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян скажет на переговорах в Москве, что «Карабах – это Армения», то переговорный процесс завершится.

«Если он сегодня скажет что-то такое, о переговорах не может идти речи. Я об этом говорил, и никто нас не заставит», – цитирует Алиева РИА «Новости».

В ходе своего обращения к нации Алиев также заявил, что статус-кво по Карабаху больше не существует, поскольку его изменила азербайджанская сторона.

В пятницу главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян прилетели в Москву на консультации по Нагорному Карабаху. Переговоры по Карабаху на уровне глав МИД были запланированы на 15.00 мск.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Роскачество нашло в докторской колбасе фрагменты слюнных желез

07.08 / Подключение деревьев к сети 5G позволит следить за состоянием леса

24.06 / Стало известно, когда Зеленский выйдет из самоизоляции

26.08 / В Украине коронавирусом заразились еще 1,6 тыс. человек

04.08 / В Ботсване выяснили причину массовой гибели слонов

08.10 / Трамп: Оставшееся число наших военных, которые служат в Афганистане, должно быть дома к Рождеству

23.07 / Мэр Славянска сообщил, что инфицирован COVID-19

27.07 / 53 процента украинцев не доверяют президенту Зеленскому

18.09 / Анонсирован старт отборочного этапа Олимпиады кружкового движения НТИ.Junior

05.08 / Доктор Мясников предупредил Ефремова о последствиях отказа раскаяться за ДТП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска