Алиев сказал, в каком случае сорвутся переговоры по Карабаху

09.10.2020, 17:48, Новости дня

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что в случае, если министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян скажет на переговорах в Москве, что «Карабах – это Армения», то переговорный процесс завершится.

«Если он сегодня скажет что-то такое, о переговорах не может идти речи. Я об этом говорил, и никто нас не заставит», – цитирует Алиева РИА «Новости».

В ходе своего обращения к нации Алиев также заявил, что статус-кво по Карабаху больше не существует, поскольку его изменила азербайджанская сторона.

В пятницу главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян прилетели в Москву на консультации по Нагорному Карабаху. Переговоры по Карабаху на уровне глав МИД были запланированы на 15.00 мск.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.