Разработчик «Новичка» объяснил, как Навальный мог симулировать отравление веществом

09.10.2020, 17:48, Новости дня

Создатель «Новичка» Леонид Ринк предположил, что западные эксперты могли дать блогеру Алексею Навальному нетоксичные химические фрагменты для симуляции следов «отравления» боевым веществом.

«Кашляют на какие-то фрагменты, которые вообще не относятся к системе отравляющих веществ. Заранее очевидно, что это не токсичные вещи», – приводит слова Ринка «Царьград».

Ученый отметил, что сам может легко это установить, так как работал начальником лаборатории фундаментальной биохимии и знает, как проводить химический анализ вещества.

Он добавил, что сказать точно, какие фрагменты «Новичка» были использованы для симуляции отравления, он не может, так как западная сторона не предоставляет информации об обследовании блогера.

Также Ринк в пятницу заявил, что амиды, следы которых ОЗХО обнаружила в пробах Навального, не токсичны и из-за этого неэффективны как отравляющее вещество.

Ранее ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

Еще до публикации доклада ОЗХО Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел серьезные противоречия с фактами в интервью Навального блогеру Юрию Дудю.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией и другими странами, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что РФ якобы виновна в «отравлении» Навального». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».