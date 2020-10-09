Адвокат заявил о доказательствах убийства певицы Легкоступовой

09.10.2020, 17:48, Новости дня

При осмотре квартиры певицы Валентины Легкоступовой были обнаружены многочисленные следы крови, намекающие на убийство исполнительницы, сообщил адвокат Сергей Жорин.

«Кровь обнаружена на постельном белье, а также в комнате была обнаружена гантель, завернутая в полотенце. В настоящее время все предметы и вещи, на которых обнаружена кровь, изъяты на экспертизу для установления того, кому эта кровь принадлежит», – рассказал Жорин «Пятому каналу».

Адвокат отметил, что убийство рассматривается по-прежнему как одна из версий смерти Легкоступовой. Показания мужа певицы Юрия Фирсова о том, что она умерла, упав в ванной, не соответствуют действительности, подчеркнул Жорин.

«Она не могла упасть в ванной – это уже установлено экспертизой. Полученные ей травмы не могут быть получены в результате единичного падения. То есть, это было многократное воздействие тупым предметом. Теоритически – гантель, завернутая в полотенце», – сказал адвокат.

Он также сообщил, что в квартире Легкоступовой была найдена расписка об отчуждении квартиры, которая также приобщена к делу. О содержании расписки юрист не рассказал.

Легкоступова умерла 14 августа в результате получения закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. До этого исполнительница попала в больницу – ее с пробитой головой нашла дочь.

СМИ сообщали, что перед инцидентом артистка вместе с супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, несколько дней не выходила на связь, а после того, как ее положили в больницу, мужчина якобы пропал.

Позже сам Фирсов заявил, что его жена упала в ванной и получила травму головы. По его версии, певица несколько дней пробыла дома с травмой, после чего ее госпитализировали.