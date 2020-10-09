7 секретов звездной журналистики: как правильно вести беседу, интересно рассказывать истории и чем покорить мировую знаменитость

09.10.2020, 17:45, Разное

Научиться слушать

Чтобы расположить собеседника к себе, необходимо иметь развитое чувство такта. А еще – деликатность и умение понять его настроение. Не нужно слишком много говорить, пытаясь произвести впечатление. Это – признак волнения, что не располагает к доверию. Лучше покажите, что вы способны слушать. Так вы докажете собеседнику свое уважение и симпатию. В свою очередь, он будет расположен к вам. Внимательный слушатель – большая редкость, и прежде, чем овладеть искусством разговора, необходимо научиться этому навыку. Тогда вы узнаете гораздо больше, чем при самом пристрастном допросе.

Спокойствие и доброжелательность

Если вы видите, что собеседник раздражен и в штыки встречает все ваши вопросы, дайте ему выплеснуть раздражение. Чем больше он говорит, даже неприятного, тем лучше. Сами же сохраняйте спокойствие и доброжелательность. Неуязвимость выматывает вспыльчивых людей. Он увидит, что вас невозможно вывести из себя, поймет, что вы не играете по его правилам. Постепенно он выдохнется, и начнется нормальный диалог. Еще неплохо нащупать то, что человека волнует в данный момент. И плавно перевести разговор на эту тему. Подставьте собеседнику свое дружеское плечо, заверьте, только искренне, что и вас подобное волнует. Тогда он уберет свои иглы, начнет вам доверять.

Марина Аржиловская

Улыбка – лучшее оружие

Еще важно уметь держать себя в руках при форс-мажорах. Больше всего мне запомнился приезд в Москву Вина Дизеля, который представлял свой фильм в киноцентре “Октябрь”. Утром перед премьерой пресса съехалась в отель Ritz-Cartlon. Ждем, готовимся, волнуемся. И тут приходит Дизель. В темных очках, злой, с бутылкой минералки. Явно у него веселая ночь выдалась. Какое уж там общение… Сажусь я напротив него в кресло, улыбаюсь, включаю диктофон… и раздается адский скрип. Диктофон был старый и издавал жуткие звуки. Тут и со здоровой головой плохо станет… Актер даже в лице переменился, а я смотрела на него и беспомощно улыбалась. Дизель не выдержал, схватил мой диктофон, да как бахнет им о дубовый стол! И противный писк пропал! Метод удара действует на всю технику безотказно, особенно, если такой спортивный мужчина за дело берется (Улыбается).

Мой собеседник моментально возгордился, сразу в хорошее настроение пришел. Стал мне рассказывать, как вышибалой в Нью-Йорке работал. Это навело его на приятные воспоминания, он мне сказал: “Давай, бросим это интервью и пойдем в бар пить коктейли. Я тебе там и не такое расскажу!” Это было одним из самых больших искушений в моей жизни. Но у меня было редакционное задание, поэтому я мягко перевела нашу беседу на “Форсаж”, который он представлял. На машины он переключился с не меньшим энтузиазмом.. Мужчины вообще легко в разговоре увлекаются, тем более – известные актеры. Это же их работа – играть на публику, пусть и перед ними один-единственный зритель, вернее, зрительница.

Журналистика – источник сюжетов

Вам наверняка знакомо изречение: “Журналист – это писатель на скорую руку”. В моём случае это действительно так. Основная профессия открыла для меня путь в литературный мир. За годы работы в СМИ у меня накопилось много интересных историй, впечатлений и приключений, было бы странно, если бы мне не захотелось написать после этого роман. Истории – главное для остросюжетной литературы. Собирайте их, где только возможно.

Деньги таланту не помеха

Есть спорное утверждение, что талант должен быть голодным. Могу привести обратный пример со ссылкой на классиков. Величайший гений Лев Толстой был графом и обеспеченным человеком, дворянин Иван Тургенев тоже не жил в нужде, Александр Грибоедов был дипломатом и политиком. Думаю, финансовые условия не влияют на степень литературного таланта. Для меня творцы, в истинном понимании это слова – Сорокин и Пелевин. И оба тоже не голодают.

Отклик аудитории – это важно

Не бойтесь встреч с читателями. Важно видеть и слышать аудиторию. Это же здорово, когда существует обмен мнениями о твоей книге. Люди разбирают сюжет до мельчайших деталей, высказывают свое видение развития событий в романе, а иногда, особенно смелые, даже предлагают создать новых героев. Я отношусь к своим читателям с большим уважением и глубочайшей симпатией. Бывает, что мне задают очень личные вопросы, а бывает, философские, и у нас получаются довольно теплые и приятные встречи, с захватывающими дискуссиями.

Дети не дают книге второго шанса

Главное отличие детских книг от взрослых – ритмика текста и увлекательный сюжет, причем с самой первой страницы. Взрослый читатель способен дать книге второй шанс вернувшись к чтению спустя время, а ребенок – нет.