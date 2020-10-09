ММКФ-2020: вдохновляемся яркими образами звезд на красной дорожке

09.10.2020, 17:45, Разное

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире – и в Москве в частности, ММКФ-2020 все же состоялся и собрал под одной крышей внушительное число знаменитостей. Большинство звезд, соскучившись по светским выходам, получили возможность выгулять лучшие вечерние образы: одни отдавали предпочтение женственной классике, другие – маскулинному стилю, третьи сделали ставку на креатив.

Приковывали внимание не только торжественные наряды, но и лодочки с босоножками, которые гостьи выбрали для выхода на ковровую дорожку, а также “ручная кладь” – будь то металлизированные клатчи или сумочки с ультрамодной бахромой. Чтобы от слов перейти к делу, предлагаем рассмотреть стильные образы звезд на красной дорожке ММКФ-2020, вдохновиться ими и повторить похожие “луки” с помощью аксессуаров ЦУМа.

Елизавета Боярская

Клатч Alexander McQueen, 113 500 руб.

Босоножки Saint Laurent, 76 000 руб.

Оксана Акиньшина





Клатч Valentino Garavani, 193 000 руб.

Туфли Christian Louboutin, 52 900 руб.

Виктория Толстоганова





Клатч Jimmy Choo, 74 600 руб.

Туфли Christian Louboutin, 52 900 руб.

Марина Жигалова-Озкан





Клатч Jimmy Choo, 111 000 руб.

Туфли Gianvito Rossi, 49 400 руб.

Мария Кожевникова





Сумка Tom Ford, 96 200 руб.

Туфли Le Silla, 41 800 руб.

Евгения Милова





Сумка Alexander McQueen, 59 950 руб.

Мюли Jimmy Choo, 69 800 руб.

Маша Федорова





Сумка Jimmy Choo, 67 700 руб.

Туфли Tom Ford, 87 300 руб.

Дарья Жовнер





Клатч Tom Ford, 87 300 руб.

Туфли Casadei, 53 850 руб.