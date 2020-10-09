 

Армения обвинила Турцию в создании на Кавказе «еще одной Сирии»

09.10.2020, 17:35, Новости дня

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что международному сообществу нужно предпринимать действия, чтобы остановить вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе Турции, которая, по его словам, создает на Кавказе «еще одну Сирию».

«Если мы не начнем действовать на международном уровне сейчас, останавливая Турцию, с перспективой превращения этого региона (Кавказа – прим. ВЗГЛЯД) в новую Сирию, тогда пострадают все», – сказал Саркисян в интервью изданию Financial Times, передает РИА «Новости».

По его словам, «в тот момент, когда Турция выйдет из этого уравнения», регион станет ближе к перемирию и возвращению за стол переговоров. Саркисян предупредил, что возможность присутствия в регионе иностранных боевиков после окончания боев – «угроза не только для Армении, но и для всего Кавказа, угроза для России». По его словам, «они могут оказать серьезное влияние на страны Центральной Азии и серьезное влияние на север Ирана».

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что боевики из террористических организаций устремились в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Он добавил, что обеспокоен возможностью превращения Закавказья в плацдарм для членов террористических организаций в условиях вооруженного конфликта.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошлой неделе обвинил Турцию в переброске в Карабах нескольких тысяч наемников из Сирии. Позже азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Турция не участвует в конфликте в Нагорном Карабахе никоим образом, несмотря на «слухи и инсинуации».

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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