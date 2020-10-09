В Москве выявлен случай повторного заражения COVID-19

09.10.2020, 17:20, Разное



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«Мы в лаборатории ДНКОМ впервые в нашей практике и возможно первые в РФ выявили ПЦР covid+ пациента, который уже перенес коронавирус в первую волну, что было подтверждено многократными тестами на антитела IgG», – написал в Telegram-канале Health-правда. В полях. генеральный директор ДНКОМ Андрей Исаев.

Речь идет о 34-летнем мужчине из Москвы, который регулярно сдавал анализы на коронавирус в связи со своей деятельностью. В июне он получил положительный тест на антитела IgG, указывающие на иммунитет к инфекции, которые держались все лето и сентябрь с тенденцией к снижению.

«2 октября — ПЦР-отрицательная, но сдана кровь и мы получили положительные острофазные антитела классов A и М, на тест-системах Euroimmun Германия и Вектор-Бест Россия, то есть независимых производителей. Таким образом, если мы в конце октября получим рост антител IgG, то это будет прямым доказательством реинфекции, подтвержденным результатами ПЦР», – пояснил эксперт.

Это уже не первое сообщение о повторном заражении коронавирусом в России, в частности, в конце августа президент Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что заболел второй раз.

«О повторном заражении сообщал и наш сотрудник, но, с точки зрения научного подхода, только верифицкация ПЦР позволяет доказать, что это именно случай повторного заражения», – рассказал Андрей Исаев MedPortal.