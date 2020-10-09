 

Эксперт: Ввод войск в Бишкек поручили ветерану войны в Афганистане

09.10.2020, 17:08, Новости дня

«Если Омуралиев не наведет порядок в Бишкеке, его надо будет отправить под трибунал», — сообщил газете ВЗГЛЯД бывший вице-президент Киргизии Феликс Кулов, комментируя назначение начальником Генштаба республики Таалайбека Омуралиева.

«Это боевой генерал, который прошел Афганистан и, кроме того, получил хорошее военное образование», – отметил эксперт. По мнению бывшего вице-президента, такой человек, как генерал-майор Омуралиев «должен поступать по закону, а закон требует, чтобы был наведен порядок». Новый начальник генштаба – сугубо «военный человек», профессионал, а значит, он сможет помочь республике поскорее «выйти из чрезвычайной ситуации».

Напомним, что в пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указы об освобождении Райимберди Дуйшенбиева с поста начальника Генштаба Вооруженных сил и назначении на этот пост Таалайбека Омуралиева. Президент также ввел в столице чрезвычайное положение и велел Генштабу вывести войска на улицы Бишкека для обеспечения порядка.

Напомним, в 1987-1988 года Омуралиев проходил службу в Афганистане в должности командира мотострелкового взвода. В 2000 году закончил академию имени Фрунзе в Москве, в 2011-2014 годах занимал пост министра обороны Киргизии.

С понедельника в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, а также освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова.

Число пострадавших в столкновениях в республике достигло 768, семеро находятся в реанимации, один человек погиб. Таковы данные Минздрава по состоянию на четверг.



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