Мнение: страна быль

09.10.2020, 17:05, Разное

Была такая большая, большая страна с огромными природными ресурсами, с неплохо образованным населением, которая победила фашизм, запустила собак и людей в космос и несла всему миру свободу, равенство и братство и не донесла, померев от грыжи до своего 75-летия.

После того, как благодарные жители той страны разбежались по своим национальным окраинам, на месте старой страны появилась новая, чуть меньше размером, но всё так же богатая природными ресурсами и чуть менее образованным населением (часть слишком образованных сбежали в Израиль и дальше).

И теперь эта новая страна под чутким руководством одного и того же президента запускает гиперзвуковые ракеры в сторону возможного противника, побеждает американский империализм в Сирии, Ливии, Беларуси, Украине, Армении и несет всему миру защиту традиционных ценностей, нефтегазопродукты и немножко новичка.

И прожила эта новая страна уже почти 29 лет и очень вероятно, что историки будущего, взглянув на этот период времени, назовут его просто и научно:

– Период, когда русские прое..али варежкой шанс на нормальное развитие….

Но новой страны к этому времени уже не будет, потому что на её месте возникнет кучка ещё более новых стран.