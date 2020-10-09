Петербургские изготовители шавермы терпят убытки из-за конфликта в Карабахе

09.10.2020, 17:02, Разное

Предприниматели, состоящие в Санкт-Петербургской ассоциации производителей шавермы, жалуются на падение продаж любимого блюда из-за конфликта в Нагорном Карабахе. По мнению экспертов, спрос на деликатес упал из-за возникших логистических трудностей при поставке ингредиентов.

«Посмотрите, что творится. На днях в Карабахе были уничтожены сразу два крупных завода по производству лаваша. Заводы на территории Армении сейчас переориентировались на внутренний рынок и поставляют лаваш своим вооружённым силам. Поэтому сегодня мы производим гораздо меньше продукции. Мы пробовали импортозамещение, но покупателя не обманешь, он отечественный лаваш от армянского отличает», — рассказал владелец точки на Петроградской Сулейман Алиев.

«Надеемся, что конфликт в Карабахе скоро завершится, и новая партия лавашей прибудет в Петербург. Я не знаю, кто там прав, а кто нет, но питерцы какое отношение имеют ко всему этому? Они не должны страдать из-за этих горных народов. Шаверма — одно из главных блюд в рационе петербуржцев», — добавил шеф-повар ресторана «Гинза» Гиви Мамардашвили.

В целом с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе продажи шавермы упали на 30 %. Ситуацию пообещал исправить производитель лавашей из Армавира, заявивший о готовности нарастить мощности как у себя в городе, так и открыть филиал в Санкт-Петербурге в одном из подвальных помещений.