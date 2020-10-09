Мнение: Чему учат эти события?

09.10.2020, 16:55, Разное

Белорусское ТВ ухватилось за благодатную киргизскую тему, благо там все настолько наглядно и смешно, что грех было бы этим не воспользоваться. Кадры "победившей революции" служат наглядной агитацией за Лукашенко.

"Киргизинг" как обычно – бессмысленный беспощадный.

PS. Кстати, Башар Асад поздравил Лукашенко с инаугурацией и вступлением в должность президента Белоруссии. Лучший офтальмолог Ближнего Востока хорошо знает, кому и когда уходить.

Что мы говорим Белоруссии без Лукашенко? Не сегодня.