 

Мнение: Чему учат эти события?

09.10.2020, 16:55, Разное

Белорусское ТВ ухватилось за благодатную киргизскую тему, благо там все настолько наглядно и смешно, что грех было бы этим не воспользоваться. Кадры "победившей революции" служат наглядной агитацией за Лукашенко.

"Киргизинг" как обычно – бессмысленный беспощадный.

PS. Кстати, Башар Асад поздравил Лукашенко с инаугурацией и вступлением в должность президента Белоруссии. Лучший офтальмолог Ближнего Востока хорошо знает, кому и когда уходить.
Что мы говорим Белоруссии без Лукашенко? Не сегодня.

Источник: Colonel Cassad



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