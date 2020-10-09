Военный эксперт назвал возможные последствия создания на Украине базы НАТО

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09.10.2020, 16:53, Разное

Генерал-майор российской армии Сергей Липовой прокомментировал планы Украины на создание баз НАТО на ее территории. Эксперт назвал последствия, которые может повлечь такой шаг украинских властей.
Генерал-майор ВВС уверен, что в случае реализации планов НАТО Украину ждут серьезные проблемы. Причиной этого станет тот факт, что РФ расценивает подобный шаг, как недружественный, более того, Москва воспринимает размещение баз Североатлантического Альянса в Украине, как прямую угрозу. Российская Федерация готова ответить зеркальными мерами, заверяет Сергей Липовой. У Кремля есть потенциал и возможности, чтобы и при таком раскладе обеспечить свою безопасность.

В то же время для Украины такое решение не принесет желаемого спокойствия. Наоборот, размещение военной базы НАТО на территории страны, поставит Киев перед новыми угрозами. Сергей Липовой считает, что киевские власти в данном случае абсолютно не думают об интересах страны, пытаясь всего лишь показать свою готовность выполнять распоряжения Запада.

Подобные политические игры станут настоящей удавкой на шее Украины, которая затягивается все туже. В стране уже седьмой год идет война, конца которой пока не видно, но вместо того, чтобы решать конфликты мирным путем, киевские власти все более накаляют обстановку. Как президент, так и правительство не хотят осознавать этот факт, усугубляя ситуацию, пишет «Политэксперт».



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