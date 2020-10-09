 

Медики назвали овощ, который нельзя совмещать с бананами

09.10.2020, 16:53, Разное

Медики неоднократно заверяли, что регулярное употребление бананов полезно для физического и психологического здоровья. Китайские диетологи назвали овощ, который нельзя совмещать с этими фруктами.
Как известно, бананы помогают не только похудеть, но и поднять настроение. Популярнейшее лакомство среди взрослых и детей всего мира является источником витаминов C, E и B6, который балансирует уровень глюкозы в крови и успокаивает нервную систему. За счёт содержащихся пищевых волокон сладкие жёлтые фрукты содействуют нормальной работе желудочно-кишечного тракта, а вот если их употребить с таким овощем как таро, наступит обратный эффект, сообщают китайские диетологи. По их словам, тандем двух полезных продуктов вызовет вздутие и боли в животе.

Таро (деревенский картофель) произрастает в тропических регионах, в его составе много полезных веществ. Будучи природным антиоксидантом, изучаемое растение эффективно борется с раковыми заболеваниями, сахарным диабетом, поддерживает иммунную систему, здоровье сердца, глаз и кожи, а также очищает кишечник. Пищевые волокна, содержащиеся в таро, помогают людям избавиться от запоров, вот почему бананы несовместимы с экзотическим овощем.



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