Любовница собралась судить Тарзана за избиение

09.10.2020, 16:48, Новости дня

Анастасия Шульженко намерена подать гражданский иск к стриптизеру Сергею Глушко, известному под творческим псевдонимом «Тарзан», сообщил ее адвокат Вадим Лялин.

«Гражданский иск. Конечно, возможно не один. Мы работаем над этим. Мы не Пашаевы, не Добровинские, у нас вопрос не в деньгах», – сказал он в комментарии для телеканала РЕН ТВ.

По словам адвоката, Шульженко не собирается на этом заработать, ее цель – привлечь Тарзана к ответственности, ведь женщина, как утверждается, получила черепно-мозговую травму во время одной из встреч с шоуменом.

«Встретились, произошла ссора, закончилась нанесением травм. Мы видим здесь намеренный толчок, вследствие которого произошло падение», – отметил Лялин.

Он добавил, что заявление уже подано, и его взяли в работу.

Ранее Сергей Глушко явился на допрос в УВД по ЗАО Москвы по делу о пропаже украшений его супруги Натальи Королевой. Подруга Глушко Шульженко заявляла, что боится за свою жизнь, после появившихся новостей о пропаже украшений у звездной пары.

Напомним, 5 сентября Тарзан опубликовал видео, в котором признался в интимной связи с двумя девушками. При этом он заявил, что все произошло под воздействием запрещенных веществ, которыми его «накачали». Кроме того, соблазнившие его девушки якобы ограбили квартиру.