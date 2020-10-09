Собянин обратился к москвичам из-за коронавируса: Мы не кривим душой

09.10.2020, 16:43, Разное

Сергей Собянин заявил, что власти столицы дают полную информацию по ситуации с COVID-19 и ничего не скрывают. “Мы не кривим душой, не перегибаем и ничего не замазываем”, – подчеркнул градоначальник.

Мэр отметил, что понимает усталость горожан от ограничений, но им нужно продержаться до массовой вакцинации. По его словам, жителям города нужно просто собраться и сделать все возможное, чтобы избежать коллапса.

За последние сутки болезнь обнаружили у 3 701 жителя столицы. Таким образом, общее число зараженных москвичей составляет 321 тысячу. Выздоровели 259 тысяч граждан, умерли 5 тысяч пациентов.

С 5 октября все столичные школы ушли на 14-дневные каникулы. Дистанционных занятий в этот период проводить не будут. Детские сады и дошкольные группы работают в обычном режиме.

Также в целях защиты школьников от вируса для них был приостановлен льготный проезд. Аналогичные меры приняли и в отношении пожилых москвичей. Им рекомендуют выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

Сейчас правительство Москвы рассматривает сценарий, при котором будут закрыты для посещения бары, ночные клубы и караоке. О закрытии ресторанов и кафе речи пока не идет.