 

Трампа будут лечить от коронавируса кровью сингапурцев

09.10.2020, 16:23, Разное

Для лечения президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом COVID-19, будут использовать лекарство на основе крови сингапурцев. Его разработкой занялась знаменитая биотехнологическая компания Regeneron.

Представители фирмы обратились в Национальный центр инфекционных заболеваний Сингапура с просьбой отобрать 20 вылечившихся от КОВИДа граждан. Но в центре выбрали лишь пятерых. Однако этого оказалось достаточно, чтобы создать на основе крови экспериментальный препарат с антителами к коронавирусу для лечения главы Белого дома, сообщает РИА “ФАН”.



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