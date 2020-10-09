Мнение: Семидневную девочку хотела продать собственная мать за 300 тысяч рублей

09.10.2020, 16:20, Разное

25-летняя Луиза из Дагестана очень хотела денег. Стала думать, что бы такое продать, чтоб побольше бабла получить. И тут ей в голову пришел потрясающий своей тупостью и цинизмом бизнес-план: продать дочь, которая вот-вот должна была родиться. Сразу после родов баба разместила объявление и стала ждать покупателей. Они нашлись и позвали ее на «сделку» в Москву.

Но удача не улыбнулась Луизе, т.к. «выкупать» ребенка пошли волонтеры с ментами. При этом они поведали матери, что ребенка скорее всего отдадут цыганам, а дальше вообще неизвестно, как сложится судьба девочки. Но сердце родительницы ни на секунду не екнуло и руки уже тянулись к деньгам. Тут ее и задержали. Грустно ей, наверное, теперь. Мало того, что посадят за торговлю несовершеннолетними, так еще и без новых сапог останется: проверяя телефон задержанной, оперативники нашли сообщения о том, какие сапоги она себе купит на часть полученных денег.

Кстати, в Дагестане у торговки детьми еще трое детей. Сууууука! Продайте ее саму в какое-нибудь рабство, отдайте цыганам. Только на собственной шкуре такие существа смогут прочувствовать, что они творят. Сейчас она, конечно, расскажет печальную историю о том, в какой сложной жизненной ситуации она оказалась, и что ей нечем было кормить толпу детей. Но зачем, зачеееем ты их вообще рожала?