 

Евгений Сатановский обнаружил признаки приближения большой войны между Россией и Западом

09.10.2020, 16:17, Разное

Евгений Сатановский дал свой прогноз относительно вероятности войны между Россией и Западом. Политический эксперт утверждает, что видит признаки приближения большого вооруженного конфликта.
Об этом свидетельствует, по мнению эксперта, прежде всего, повышенный интерес стран ЕС и США к событиям в Белоруссии и России. Как известно, зарубежные политики оказывают открытую помощь и содействие Алексею Навальному и Светлане Тихановской.

Такая модель поведения уже отмечалась ранее во время так называемой «Холодной войны» времен существования СССР. Похожая ситуация происходила в 1980-х годах. Тогда Запад всячески поддерживал советских диссидентов и, по сути, поощрял такое явление, как Перестройка. Это в итоге и привело к распаду Советского Союза.

Такая же стратегия у оппонентов Российской Федерации и сейчас, уверен Сатановский. Однако подобная политическая игра может привести к полномасштабной войне Запада и России. Сначала политики Евросоюза и Соединенных Штатов намерены ослабить страну, чтобы завоевать ее с меньшими потерями для себя. Более того, пишет «Ньюинформ», они будут и далее делать все возможное, чтобы развалить государство изнутри. Понимание этих целей противника поможет противостоять ему и укрепить Россию.



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