 

“Ко мне приезжала полиция, проверяла, дома ли я”. Андре Тан рассказал, как переболел COVID-19

09.10.2020, 16:15, Новости дня

Украинский дизайнер Андре Тан вместе с семьей в марте 2020 года переболел COVID-19. Об этом он рассказал в интервью, которое вышло 9 октября на YouTube-канале Dorotye. 

“Сначала заболел я, потом заболела Алина – супруга моя, потом Соня – наша дочь. Я был в Париже и видно оттуда его привез. Мне было несладко”, – рассказал он. 

По словам дизайнера, он отказался от госпитализации и лечился дома.

“Ко мне приезжала полиция, проверяла дома ли я. Я в больницу не лег, так как у меня большой дом”, – сообщил он.

Андре Тан отметил, что не афишировал факт заражения коронавирусом, опасаясь, что это может сказаться на продажах. 

“У нас были онлайн-продажи и я подумал – зачем это людям? Хотел, чтобы они себя не накручивали. Поэтому первый месяц был для меня очень тяжелый. Потом я поняла, что это реальность и нужно что-то делать. Надо брать себя за макушку и вытягивать из этого кризиса”, – рассказал он.

Андре Тан признался, что во время карантина начал изучать английский язык и смотрел на YouTube записи первых выступлений украинского артиста оригинального жанра Андрея Данилко в образе Верки Сердючки. 

“И понял, что жить – это круто”, – признался он.

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 9 октября зафиксировали 250 538 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 5804 – за последние сутки. Скончались 4779 пациентов с COVID-19, вылечились 110 650 больных.

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году.

Торговая марка Andre TAN была создана в 2000 году. 

В сентябре в эфире передачи “33 за 3” на канале ICTV дизайнер сообщил, что за время карантина вынужден был закрыть девять магазинов из 53.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / ЕСПЧ отказал Украине в снятии иммунитета с экс-депутата Логвинского и обвинил НАБУ в нарушениях

28.07 / В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

07.07 / Стало известно о состоянии добровольцев, вакцинированных от COVID-19 в Сеченовском университете

29.06 / МИД назвал фальшивкой статью о «сговоре» РФ с талибами

09.08 / Задержанные в Минске журналисты «Дождя» работали без аккредитации

15.08 / Обнаружен новый тип клеток вкусовых рецепторов

30.09 / Чешские археологи обнаружили древнее предсказание краха египетской цивилизации

13.07 / Программу по переводу автомобилей на газ планируют расширить на всю Россию

24.09 / Большинство немцев выступают за расследование расизма в рядах полиции

05.09 / VOAэкспресс 4 сентября 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска