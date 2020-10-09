 

Геращенко о состоянии Балуха: Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит

09.10.2020, 16:15, Новости дня

Народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко сообщила, что бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух после нападения ничего не помнит.

“Немного позитива от лечащих врачей Балуха: “Пациент в сознании, без искусственной вентиляции легких. Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит. Нужно время, это последствия тяжелой травмы”, – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, если будет дальнейший прогресс, Балуха переведут из реанимации в обычную палату.

Трохи позитиву від лікуючих лікарів В. Балуха:»Пацієнт в свідомості , без ШВЛ. Почав говорити, але ще дезорієнтований…

Posted by Iryna Gerashchenko on Reede, 9. Oktoober 2020

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Активист находился в медикаментозной коме. 25 сентября Геращенко сообщила, что врачи начали выводить его из этого состояния.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от “Европейской солидарности”.

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, подозреваемый пытался скрыться от полиции.

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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