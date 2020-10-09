Рабинович: Как путинская ОПГ поступит с Навальным, чтобы не пустить его в Россию? Откроют какое-нибудь уголовное дело

09.10.2020, 16:15, Новости дня

Да все очень просто – как путинская ОПГ будет поступать с Навальным теперь, чтобы не пустить его обратно в Россию. Это я так думаю – это не совет им, отнюдь…

Последуют санкции за покушение на убийство политического и общественного деятеля на территории РФ с помощью международного запрещенного боевого отравляющего вещества. Как только начнут вводить санкции, именем Российской Федерации будет открыто какое-нибудь новое уголовное дело в отношении Алексея Навального, по арестной статье. В России он будет громко объявлен в международный розыск. И при первой попытке въезда в РФ Навальный будет подлежать аресту прямо в аэропорту, о чем он и будет знать.

Классика жанра.

Посмотрим, ошибаюсь ли я.

Источник: Slava Rabinovich / Facebook