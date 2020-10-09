Рабинович: Как путинская ОПГ поступит с Навальным, чтобы не пустить его в Россию? Откроют какое-нибудь уголовное дело
09.10.2020, 16:15, Новости дня
Да все очень просто – как путинская ОПГ будет поступать с Навальным теперь, чтобы не пустить его обратно в Россию. Это я так думаю – это не совет им, отнюдь…
Последуют санкции за покушение на убийство политического и общественного деятеля на территории РФ с помощью международного запрещенного боевого отравляющего вещества. Как только начнут вводить санкции, именем Российской Федерации будет открыто какое-нибудь новое уголовное дело в отношении Алексея Навального, по арестной статье. В России он будет громко объявлен в международный розыск. И при первой попытке въезда в РФ Навальный будет подлежать аресту прямо в аэропорту, о чем он и будет знать.
Классика жанра.
Посмотрим, ошибаюсь ли я.
Источник: Slava Rabinovich / Facebook
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