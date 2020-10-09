 

Рабинович: Как путинская ОПГ поступит с Навальным, чтобы не пустить его в Россию? Откроют какое-нибудь уголовное дело

09.10.2020, 16:15, Новости дня

Да все очень просто – как путинская ОПГ будет поступать с Навальным теперь, чтобы не пустить его обратно в Россию. Это я так думаю – это не совет им, отнюдь…

Последуют санкции за покушение на убийство политического и общественного деятеля на территории РФ с помощью международного запрещенного боевого отравляющего вещества. Как только начнут вводить санкции, именем Российской Федерации будет открыто какое-нибудь новое уголовное дело в отношении Алексея Навального, по арестной статье. В России он будет громко объявлен в международный розыск. И при первой попытке въезда в РФ Навальный будет подлежать аресту прямо в аэропорту, о чем он и будет знать.

Классика жанра.

Посмотрим, ошибаюсь ли я. 

Источник: Slava Rabinovich / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Стало известно содержание предсмертной записки мэра Сеула

06.07 / Песков пожелал коллективу «Ведомостей» прийти к взаимоустраивающему решению

16.08 / Лукашенко и Путин созвонились второй раз за выходные

16.07 / Путин и Роухани обсудили Сирию, оружейное эмбарго и коронавирус

15.07 / Китай объявил о решении ввести санкции против США

28.06 / Для радости: пермяки потратили президентские выплаты на исполнение детских желаний

15.07 / В ЕС пообещали не допустить нового карантина при второй волне коронавируса

21.09 / Украинская делегация пыталась угостить россиян шоколадом

01.10 / В Англии запретили пластиковые соломинки и ватные палочки

30.08 / Помощник Лукашенко объяснил причину жестких задержаний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска