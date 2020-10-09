Азербайджан заявил, что сбил выпущенную Арменией ракету

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09.10.2020, 16:08, Новости дня

Азербайджанские военные сообщили, что сбили выпущенную Арменией ракету, которая летела в сторону города Мингячевир в Азербайджане.

«Баллистическая ракета, выпущенная с территории Армении в направлении Мингячевира, была обнаружена системами ПВО Азербайджана и уничтожена на высоте более 20 километров», – цитирует сообщение минобороны Азербайджана РИА «Новости».

Ранее генпрокуратура Азербайджана сообщила, что с начала обострения в Нагорном Карабахе погиб 31 мирный житель, 164 ранены.

В пятницу глава МИД Армении Зограб Мнацаканян вылетел в Москву, где запланированы консультации глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и РФ по вопросу прекращения боевых действий в зоне Нагорного Карабаха. Переговоры по Карабаху на уровне глав МИД стартуют в Москве в пятницу в 15.00.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали участников конфликта немедленно прекратить боевые действия.



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