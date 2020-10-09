На дистанционном уроке борьбы в Махачкале случайно включили Гачимучи

09.10.2020, 16:02, Разное

Родители учеников одной из дагестанских школ борьбы пожаловались на тренера, который во время онлайн-урока включил видео для взрослых под видом обучающего ролика. Видеоролик оказался знаменитым американским гей-порно Гачимучи, где накачанные обнажённые мужчины играли роли борцов.

Администрация школы пояснила инцидент технической ошибкой, так как учителю было задано подготовить материалы для дистанционного обучения в связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой. Сам тренер объяснил ситуацию и извинился перед каждым из родителей учеников.

«Я искал видео по борьбе и увидел фотографию двух борцов в защитных кожаных подтяжках, а ниже была ссылка на покупку полного ролика, который стоил целых 300 долларов. Я посмотрел только первые 2 минуты видео и удостоверился в профессиональности атлетов и подумал, что для хорошего обучения таких денег не жалко, а оно оказалось… Ну тем чем оказалось», — прокомментировал казус тренер Магомед Нуриев.

Также школа попросила своих учеников не повторять дома приёмы, продемонстрированные в ходе дистанционного обучения.